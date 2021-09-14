شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يضع خطة لتسويق عماد السيد قبل بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسئولو نادي الاتحاد السكندري، خطة لتسويق عماد السيد، حارس مرمى الفريق السكندري، بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفني، الذي أكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات اللاعب الفنية في الموسم الجديد.

وأظهر عماد السيد احترامه لمسئولي الاتحاد، وجهازهم الفني بقيادة العميد، رغم خروجه من القائمة الأولى للفريق، والتي أرسلها النادي لاتحاد الكرة الخميس الماضي، وشهدت قيد 17 لاعبا فقط وخروج السيد من الحسابات تماما تمهيدا لتسويقه.

ويفكر النادي في قبول أي عرض لبيع أو إعارة الحارس، في ظل خروجه تماما من الحسابات الفنية لحسام حسن الذي أصر على استبعاد الحارس منذ شهر فبراير الماضي أي ما يعادل 7 أشهر كاملة.

ورفض مصيلحي الوضع الراهن للحارس السابق للزمالك، حيث طالب حسام حسن بالاعتماد عليه أو تسويقه بالبيع أو الإعارة.

ووضع الاتحاد السكندري، عماد السيد، في قائمة الانتظار من أجل الاستفادة ماليا من وراء بيعه، وعدم رحيله عن النادي بدون مقابل.

ويسعى الاتحاد السكندري لتدعيم مركز حراسة المرمى، بحارس مميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون مع الثلاثي أحمد يحيى، عمرو خليل، صبحي سليمان.