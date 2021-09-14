ميدالية رابعة لجودو الإمارات في البطولة العربية بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أضاف عبدالرحمن محمد لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ميدالية فضية جديدة لجودو الإمارات خلال المشاركة في فعاليات البطولة العربية للجودو بالقاهرة، ليرتفع رصيد جودو الإمارات قبل إقامة منافسات الفرق غدا إلى 4 ميداليات عبارة عن ذهبية وفضيتين وبرونزية.



وباحتساب الميدالية الفضية يصبح فريق الفجيرة للفنون القتالية ضمن الفرق الأربع الأوائل لفئة الناشئين ما بين 20 ناديا. وتشهد البطولة مشاركة حكمنا الدولي أحمد البلوشي في إدارة المباريات.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو أن ما تحقق خلال المشاركة في البطولة العربية بالقاهرة مؤشر جيد لمسيرة تطور اللعبة في الدولة، وحافز على استئناف العطاء والعمل المشترك مع الأندية للكشف عن المواهب وصقلها في البطولات المحلية التي تعد الطريق المناسب للمشاركات الخارجية، مشيرا إلى أن المشاركة في البطولة العربية للجودو جاءت في موعدها.

وقال إن مشاركة فريق الفجيرة للفنون القتالية في البطولة العربية للجودو تستحق الإشادة بجهود إدارته التي تولي اهتماما كبيرا للعبة، وتعكس الدور الكبير للأندية في تطبيق استراتيجية الاتحاد الرامية إلى نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال.