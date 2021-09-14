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شيكابالا ينشر صورة له مع موسيماني ويوجه رسالة للجميع

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الشارقة - اميمة ياسر - نشر محمود عبد الرازق "شيكابالا"، كابتن فريق الكرة الأول بـ نادى الزمالك، صورة له مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

وعلق شيكا على الصورة، التى نشرها على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلا: "وأنا محترم مع المحترمين".

وكانت لجنة التظلمات باتحاد الكرة طلبت بعض المستندات من لجنة المسابقات، قبل عقد اجتماعا الأسبوع الجارى، للنظر فى التظلم المقدم من نادى الزمالك ضد عقوبة شيكابالا، بإيقافه 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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