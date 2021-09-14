شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يقيم حفل تكريم لسعد سمير قبل إعارته وأكرم قريب من السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق مع على معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق على تجديد تعاقدهما، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإعلان عن التجديد لمعلول والسولية قريب، والأهلى تعامل مع سعد سمير بمنتهى الاحترام ووافق على رغبة اللاعب فى الإعارة وسيكون هناك حفل تكريم لسعد سمير قبل الإعارة، وبيرسى تاو اتحقن بالبلازمة وسيغيب حوالى شهر.

وواصل متحدثاً عن أكرم توفيق لاعب الفريق والذى تعرض للإصابة في الوجه خلال مشاركته مع منتخب مصر في معسكره السابق: أكرم توفيق أصبح قريب من المشاركة حتى فى لقاء السوبر مع الأهلى بعد خوضه للتدريبات.