شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يقيم حفل تكريم لسعد سمير قبل إعارته وأكرم قريب من السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أنهى الاتفاق مع على معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق على تجديد تعاقدهما، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإعلان عن التجديد لمعلول والسولية قريب، والأهلى تعامل مع سعد سمير بمنتهى الاحترام ووافق على رغبة اللاعب فى الإعارة وسيكون هناك حفل تكريم لسعد سمير قبل الإعارة، وبيرسى تاو اتحقن بالبلازمة وسيغيب حوالى شهر.
وواصل متحدثاً عن أكرم توفيق لاعب الفريق والذى تعرض للإصابة في الوجه خلال مشاركته مع منتخب مصر في معسكره السابق: أكرم توفيق أصبح قريب من المشاركة حتى فى لقاء السوبر مع الأهلى بعد خوضه للتدريبات.
ويسعى مسئولو الأهلى لإسدال الستار على ملف تمديد تعاقد معلول منعاً للغلط الدائر حول تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من الدحيل القطرى عن طريق زميله التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق باعتبار الوقت الحالي الفرصة السانحة لحسم هذا الملف قبل الإقدام على الارتباطات المقبلة.
ومن المقرر أن يتم حسم سنوات تعاقد على معلول، حيث يريد المارد الأحمر تمديد التعاقد لمدة موسمين فيما يرغب النجم التونسى التوقيع لثلاثة أعوام لختام مسيرته فى القلعة الحمراء والاعتزال فى مصر.
وإجمالا خاض معلول مع الأهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.