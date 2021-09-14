شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات إقناع بن شرقي بتعديل بند الشرط الجزائي لإنهاء ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو نادي الزمالك لحسم ملف التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويصل بن شرقي من دبي اليوم عقب حصوله علي راحة سلبية بعد انتهاء معسكر منتخب المغرب في تصفيات كأس العالم، ويعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اجتماعا خلال الأيام المقبلة مع بن شرقي للتفاوض حول بعض البنود التي يتوقف عليها عملية التجديد حتي الان.

ويتمسك بن شرقي بوضع شرط جزائي بفسخ تعاقده مع الزمالك مقابل مليون دولار علي ان يتم تفعيل هذا البند بداية من أول موسم في العقد الجديد، كما يتمسك اللاعب المغربي بوضع شرط بأحقيته في فسخ تعاقده من طرف واحد في حالة تأخر قسط واحد من مستحقاته ، في المقابل فان إدارة الزمالك ترفض بند فسخ العقد من طرف واحد وتمسكت بتطبيق لوائح الفيفا في حالة تأخر المستحقات والتي تنص علي أحقية اللاعب بفسخ تعاقده في حالة تأخر صرف 3 أقساط متتالية، بينما تسعي إدارة الزمالك لوضع شرط جزائي بقيمة 2 مليون يورو وليس دولار ويتم تفعيله بداية من الموسم الثاني في العقد الجديد.

ويحاول مسئولي الزمالك الوصول لحل وسط بينه طلبات بن شرقي وعرض النادي لانهاء ملف التجديد خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى أكد الإعلامى خالد الغندور أن نادى الزمالك أنهى الاتفاق مع التونسى حمدى النقاز لاعب الترجى السابق، على انضمامه لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل سفر اللاعب إلى تونس، بعدما دخل فى مفاوضات مكثفة مع مسئولى الزمالك.

وكشف الغندور، على صفحته الرسمية، أن حمدى النقاز وقع عقود مبدئية لنادى الزمالك قبل سفره وحصل على 50% من مستحقات الموسم الجديد فى صورة شيك مستحق الدفع عقب عودته من تونس والانضمام للزمالك رسميا.

واتفق مسئولو الزمالك مع النقاز على الانضمام للزمالك لمدة 3 مواسم على أن يتم تقسيط الغرامة الخاصة به ضد النادى والبالغة مليون و300 الف يورو، على فترة تواجده فى الزمالك والتى تستمر وفقا للعقد الجديد لمدة 3 مواسم.