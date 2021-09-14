شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات قيد الصفقات الجديدة ورفع المعارين من القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولى النادى الأهلى اجراءات رفع المعارين من القائمة التى أرسلها لاتحاد الكرة وقيد الصفقات الجديدة وذلك استعدادًا لخوض كأس السوبر المحلي أمام طلائع الجيش المحدد لها يوم 21 من الشهر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت القائمة الأولى للأهلى قيد السداسى المعار وهم أليو بادجي علي سبيل الإعارة لأميان الفرنسي ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركي وأحمد ياسر ريان إلى التأي التركي وفهد جمعة الي سموحة لمدة موسمين وأحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة لمدة موسم لسموحة أيضاً وشادى رضوان للبنك الأهلى إعارة موسمين، تمهيداً لرفع اسماؤهم فى القائمة الثانية وقيد الصفقات الجديدة وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي

وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن النادي الأهلي تلقى خطابًا رسميًّا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.