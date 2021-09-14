شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يوجه رسالة شكر لتاكيس: سعدت بالعمل معك وأتمنى لك الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز رسالة شكر لليونانى تاكيس جونياس مدرب الفريق السابق، والذى تمت إقالته مؤخراً من تدريب بيراميدز، وكتب إكرامى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: شكراً تاكيس سعدت بالعمل معك وأتمنى لك الأفضل.



شريف إكرامى

وحرص اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى السابق على توديع لاعبى فريق الكرة بعد قرار الإدارة بتوجيه الشكر للجهاز الفنى خلال الفترة الماضية والتأكيد على أنهم سيظلون جزءًا من منظومة النادى.

وعقد المدرب جلسة مع لاعبى الفريق فى غرف الملابس قبيل مغادرة مصر، والتأكيد على سعادته البالغة بأنه كان على رأس الجهاز الفنى للفريق ولبعض الوقت ولو لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن جميعهم لم يقصر مطلقًا خلال فترة وجوده وفخور بأنه تولى تدريبهم.

وشدد المدير الفنى اليونانى على أنه يوجه الشكر لجميع منظومة نادى بيراميدز على الفترة التى قضاها على رأس الجهاز الفنى، مشيرا إلى أنه يفخر كونه كان مديرًا فنيًا لفريق بحجم بيراميدز لما يمتلكه من إدارة محترفة ولاعبين على أعلى مستوى وإمكانيات هائلة، وسيبقى دائما جزء من عائلة النادى.

تاكيس أوضح أنه يتمنى كل التوفيق لنادى بيراميدز كإدارة ولاعبين في الفترة المقبلة، وكذلك يتمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد بقيادة إيهاب جلال فى تحقيق أحلام النادى وطموحاته، وحصد الألقاب والبطولات.