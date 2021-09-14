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قصة صور.. طلعت يوسف فى مهمة خاصة لإعادة أمجاد الدراويش

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القاهرة - سامية سيد - يسعى طلعت يوسف المدير الفنى الجديد للإسماعيلي إلى النجاح فى التحدى الجديد مع الدراويش من أجل استعادة أمجاده مرة أخرى ، تضع جماهير السامبا المصرية أمال عريضة على مدرب زعيم الثغر السابق بعد مرور الفريق بكبوة و الإبتعاد عن المنافسة خلال الموسم المنقضي . 

و يمتلك طلعت يوسف  سيرة ذاتية حافلة ، حيث قاد 10 فرق وهم.. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة.

 

ولعب طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

 

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع طلعت يوسف لتدريب الدراويش فى فترة سابقة، ولكنه اعتذر عن الاستمرار بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه قاد خلالها تدريبا وحيدا، لخلافات إدارية كما أوضح بعدها فى تصريحات تليفزيونية.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى طلعت يوسف فى الصور التالية : 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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