شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يرفض 3 عروض لرحيل جريندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، 3 عروض محلية من الدوري المصري، لرحيل مهاجم الفريق محمد عبد اللطيف جريندو عن الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد مصدر في المصري لـ"الخليج 365" أن الإدارة رفضت رحيل اللاعب، رغم تلقيه 3 عروض مغرية، أحدها من الفرق الصاعدة حديثا للدوري، موضحا أن رحيل عدد كبير من اللاعبين في موسم واحد من شأنه أن يحدث هزة فنية للفريق وهو ما لا ترجوه الإدارة.

وقال المصدر: "هذا الموسم خسرنا عددا من اللاعبين المميزين على رأسهم عمر كمال عبد الواحد هداف الفريق، وكذلك أحمد جمعة الذى رحل لفريق إنبي، ونسعى للحفاظ على قوام الفريق للمنافسة في الموسم المقبل، وكذلك توفير البدائل المناسبة في كل مركز من أجل المنافسة القارية".

ونجح المصري في إبرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، التعاقد ولمدة موسم مع التونسي القدير معين الشعباني، وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الكابتن معين الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق، وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في الأستاذ محمد الخولي، نائب رئيس النادي، والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة، عضوى المجلس.