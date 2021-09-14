أحمد مرعي ينتقد تكريم اتحاد السلة لمدرب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انتقد أحمد مرعي، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الإتحاد السكندري وكذلك منتخب مصر، فكرة تكريم مدير فني أجنبي دون الإشارة لإنجازات المدربين المصريين.

وقاد أوجوستي بوش، نادي الزمالك للفوز بدوري السوبر لكرة السلة وكذلك البطولة الأفريقية، وتم تكريمه من قبل اتحاد كرة السلة المصري.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق تعيين أوجوستي بوش مديراً فنياً لفريق كرة السلة في النادي الأهلي.

وقال أحمد مرعي في تصريحات لقناة الإسكندرية "أوجوستي مدرب جيد جداً ولا يوجد أي مشاكل معه، لكن يبدو أن هناك موجة هنا تخص المبالغة في الإشادة بالمدرب الأجنبي، هو محترم وأنا لا أعيب فيه، لكن هناك أشخاص كثيرة فعلت مافعله ولم يتم تكريمهم، لمجرد أنهم مصريين".

وصرح "باللغة التي تخصنا، عندما يحقق المدرب المصري إنجاز يعتبر عادياً أو يقال له مبروك على استحياء، لكن الأجنبي الأمر يختلف".

واستمر "لقد حققت 11 لقباً للدوري في 20 سنة تدرب، لم يقم أحد بمنحي حتى وردة هدية أو خطاب شكر، لم يقل لي شخص أنك مدرب فاز بعدد كبير من مسابقات الدوري، لم يفكر أحد في تكريمي".

وأكد "لم أوجوستي وهو أخر عزيز لو كان يترجم أحد له ما أقول لا يظن أنني أنتقده، فاز بالدوري وببطولة أفريقيا مع احترامي لها، وجدنا تكريم تم ترتيبه له مخصوص وأفضل مدرب وأشياء من هذا القبيل".

واختتم "هل تقومون بهذا الأمر أمامي ولماذا، لقد فزت بـ11 دوري مع أندية مختلفة في 20 عاماً، ولم يتم تكريمي".