شيكابالا ينشر صورة له مع موسيماني: أنا محترم مع المحترمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نشر محمود عبدالراق شيكابالا، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تجمعه بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي.

وعلق لاعب الزمالك على صورته مع موسيماني قائلا:" أنا محترم مع المحترمين".

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام بتروجيت انتهت بالتعادل السلبي، استعدادًا للقاء السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم ‏‏21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وعلى الجانب الأخر، يستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم ٢ أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر الحالي استعدادا للقاء أسوان.

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