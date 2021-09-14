كواليس اجتماع الأندية "العاصف" لتصحيح مسار الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو وعلي البهجي:

كتب- أيمن جيلبرتو وعلي البهجي:

عقد عدد من مسؤولي الأندية في مصر جلسة واجتماع في أحد الفنادق، من أجل مناقشة أوضاع الكرة المصرية ومصير اللجان المعينة واللائحة التي تم مناقشتها ولم يتم إقرارها.

وجاء في بيان الـ51 نادي أنه تقرر رفع مذكرة رسمية لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة خلال ١٥ يوماً بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني.

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية ادخال بعض التعديلات علي مشروع لائحة النظام الاساسي.

كما طالبوا بوضع جدول زمني للبدء في اجراءات الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال رئيس نادي الترسانة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "الأمر ليس وليد الصدفة، أكثر من مرة الأندية اجتمعت مع بعضها من أجل تلك الأمور، نريد معرفة، ما هو مصير اللائحة التي جلسنا 10 ساعات لنناقشها في اتحاد الكرة، لا يصح تهميشنا لهذه الدرجة".

وتابع "لماذا لم يتم اعتماد تلك اللائحة، بها بند متعلق برابطة الأندية التي نسعى لها جميعا، هي الإنقاذ بالنسبة لنا خاصة الأندية الشعبية، العديد من الأندية تعاني ومهددة بالإفلاس، نصرف ملايين الجنيهات سنوياً واتحاد الكرة يمنحنا 50 ألف جنيه، هذا لا يصح ولا يليق".

وصرح "هل يصح لدولة بعظمة وحجم وريادة مصر أن يدير اتحاد الكرة لمدة سنتين لجان معينة من قبل فيفا، نحن نستعد لمئوية اتحاد الكرة، هذا لا يليق بمصر".

وشدد "نريد الدعوة لجمعية عمومية غير عادية تعتمد اللائحة ثم يتم الدعوة للانتخابات واختيار أشخاص من أجل تصحيح مسار الكرة المصرية باختيار شخصيات مميزة في كل مجال".

واختتم قائلاً "مصير تلك اللائحة أصبح لغز بالنسبة لنا، سيتم اعتمادها ونشرها في الوقائع المصرية، لن نهدر مزيد من الوقت، لن نهدر حياتنا بحثاً عن تلك اللائحة، سيتم حسم الأمور في الأول من أكتوبر، هناك غضب شعبي وبالتأكيد الفيفا سوف يستجيب لنا".

ومن جانبه قال علي سليم رئيس نادي بني سويف "الجمعية العمومية هي السلطة المختصة دون غيرها بوضع اللائحة وادخال التعديلات، مع اقرار اللائحة واعتمادها تمهيداً لنشرها في الوقائع المصرية، سيأتي بعد ذلك الدعوة للانتخابات".

وأضاف "اللائحة بعدما تم اقرارها من اللجنة الخماسية واعتمادهما من اللجنة الثلاثية أصبحت حبيسة الأدراج، لا نعلم إذا كانت في الفيفا أو اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب والرياضة، لا أحد يعلم، يجب تصحيح المسار".

وشدد "تم إقرار بند الـ8 سنوات بدون أثر رجعي، لا نريد إقصاء أحد، دع الصندوق يأتي بمن يأتي به ويقصي من يريد إقصاءه، لن يتم تصحيح مسار الكرة المصرية في وجود لجنة وصاية من فيفا".

وتابع "بعد 15 يوم سيتم عقد بنصاب قانوني جمعية عمومية غير عادية لتعديل العديد من بنود على اللائحة بعدها يتم اعتمادها ونشرها في الوقائع المصرية، سيتم تكليف لجنة لعرض تلك التعديلات على الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الأولمبية المصرية، نريد التحرك بسرعة دون إهدار للوقت".

وقال مكرم رضوان رئيس نادي بني عبيد، إن الاجتماع كان هدفه أن اتحاد الكرة يجب ألا يدار من خلال لجنة، في ظل وجود لجنة خماسية أعقبها لجنة ثلاية وبُركت من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف:" اعقتد أن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يجب أن يدار من خلال لجنة وصاية على اللجنة العمومية، لذلك درسنا فكرة أن يكون هناك اتحاد كرة منتخب يدير عمله من خلال عمل مؤسسي".

وتابع: "ما حدث في الجلسة هو صورة مشرفة نعتز بها، ونشكر أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا، واتفقنا أن يكون هناك بعض التعديلات على اللائحة وندرس هذا الأمر وسنرفع النقاط التي نسعى لتغيرها".

وأتم: يجب أن يكون هناك اتحاد كرة منتخب حتى ينظر العالم لنا بصورة طبيعية، ولا يصح أن يكون فترات طويلة يدير خلالها اللجان ولا يوجد اتحاد كرة منتخب".

وفي سياق متصل قال أشرف سعد رئيس نادي قنا: "خطوة جيدة لأنه كان هناك استماع ونقاشات بين أعضاء الجمعيةالعمومية، وأمامنا تحديات كبيرة في تطبيق اللائحة اتي ناقشناها".

وأضاف "روابط الأندية لابد من تحقيقها حتى نستطيع تطوير الدوريات بمختلف فئاتها، بحيث تحصل على الصلاحيات الكافية حتى لا نلجأ للدعم كل عام من اتحاد الكرة والحصول على "الشيكات".

وتابع "نسعى لوجود استقرار وثبات ويجب أن تعلم الأندية باللائحة قبل وأثناء الموسم ولا يكون هناك جدل طوال الوقت بشأنها".

واكمل:" استقرار الكرة سينعكس على المنتخب المصري ليقدم ما يرضي طموح الكرة في مصر، والجمعية العمومية بها قامات كبيرة وقادرة على تقديم لائحة ودستور قوي يخدم الكرة المصري".

واستطرد:" هناك بعض البنود نحاول تعديلها وتصاغ بطريقة أفضل من أجل مصلحة الكرة في مصر تمهيدا لخروجها للنور".

وأضاف "جلسنا 10 ساعات نناقش خلالها اللائحة وساعات أخرى للجنة صياغة وفي النهاية يُضرب بذلك عرض الحائط، لمصلحة من ألا تخرج للنور؟".

وأتم "بند الـ 8 سنوات يجب أن يكون بدون أثر رجعي بمعنى أن يطبق من الآن، الجمعية العمومية تذهب في اتحاه التغيير، الوجوة السابقة قدمت كل ما لديها واجتهدت وكان لديها بعض الأخطاء ويمكن من أن يحقق التغير في الوجوه ما يخلق للكرة المصري شيء اخر أفضل".