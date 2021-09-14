تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تنطلق اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات، بالتزامن مع إقامة مباراتين في بطولة المؤتمر الأوروبي، كما ستستكمل مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
18:45 مساءً- يونج بويز السويسري ومانشستر يونايتد الإنجليزي- القناة الناقلة (beIN Sports 1 HD Premium).
18:45 - إشبيلبة الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي - القناة الناقلة (beIN Sports 2 HD Premium).
21:00- برشلونة وبايرن ميونيخ - القناة الناقلة ( beIN Sports 1 HD Premium).
21:00 - دينامو كييف وبنفيكا - القناة الناقلة (beIN Sports HD Xtra 2).
21:00 - فياريال وأتالانتا - القناة الناقلة (beIN Sports Fr 5 HD max).
21:00 - تشسلسي وزينت سانت بطرسبرغ - القناة الناقلة (beIN Sports Fr 5 HD max).
21:00 - مالمو يوفنتوس - القناة الناقلة (beIN Sports 3 HD Premium).
21:00 ليل وفلفوسبروج - القناة الناقلة (beIN Sports HD Xtra 1).
دوري أبطال آسيا
18:00 - النصر السعودي وتراكتور الإيراني - القناة الناقلة (SSC7 HD).