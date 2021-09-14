تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

تنطلق اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات، بالتزامن مع إقامة مباراتين في بطولة المؤتمر الأوروبي، كما ستستكمل مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

محمد يوسف

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