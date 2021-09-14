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تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة لمباريات الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنطلق اليوم منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات، بالتزامن مع إقامة مباراتين في بطولة المؤتمر الأوروبي، كما ستستكمل مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

18:45 مساءً- يونج بويز السويسري ومانشستر يونايتد الإنجليزي- القناة الناقلة (beIN Sports 1 HD Premium).

18:45 - إشبيلبة الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي - القناة الناقلة (beIN Sports 2 HD Premium).

21:00- وبايرن ميونيخ - القناة الناقلة ( beIN Sports 1 HD Premium).

21:00 - دينامو كييف وبنفيكا - القناة الناقلة (beIN Sports HD Xtra 2).

21:00 - فياريال وأتالانتا - القناة الناقلة (beIN Sports Fr 5 HD max).

21:00 - تشسلسي وزينت سانت بطرسبرغ - القناة الناقلة (beIN Sports Fr 5 HD max).

21:00 - مالمو يوفنتوس - القناة الناقلة (beIN Sports 3 HD Premium).

21:00 ليل وفلفوسبروج - القناة الناقلة (beIN Sports HD Xtra 1).

دوري أبطال آسيا

18:00 - النصر السعودي وتراكتور الإيراني - القناة الناقلة (SSC7 HD).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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