الأسطورة بيليه يغادر العناية المركزة هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت ابنة بيليه إن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيغادر العناية المركزة في المستشفى بعد يوم واحد أو يومين مع استمراره تعافيه من الخضوع لجراحة.



ويرقد اللاعب السابق البالغ عمره 80 عاما والفائز بكأس العالم ثلاث مرات في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ خضوعه لجراحة لإزالة ورم في القولون هذا الشهر.

وكتبت كيلي ناسيمينتو ابنة بيليه عبر إنستغرام "إنه يتعافى بشكل جيد عقب الجراحة. لا يشعر بألم وهو في حالة جيدة.. إنه سينتقل إلى غرفة عادية بعد يوم واحد أو يومين ثم سيعود إلى المنزل".

وأضاف "إنه قوي ومثابر، وسيجتاز ذلك بدعم ورعاية الفريق الرائع في أينشتاين وكل الحب والطاقة المرسلة إليه من العالم".

وأعلن المستشفى يوم الجمعة الماضي أن بيليه يتعافى بشكل جيد.

وعانى بيليه من مشكلات أعلى الساق في السنوات الماضية ولا يستطيع المشي دون مساعدة، ولم يعد يظهر كثيرا بشكل علني منذ بدء جائحة كوفيد-19، وغادر بيته بالقرب من سانتوس في مرات قليلة.