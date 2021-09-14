شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يؤجل وصوله القاهرة ومساعده أوسيانو أول الحاضرين الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجّل كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، موعد وصوله إلى القاهرة، بعد أن كان مقررا له الوصول مساء اليوم الثلاثاء، لبدء مهمته مع الفراعنة، ولم يحدد موعد وصوله الجديد.

بينما يصل مساعده أوسيانو كروز غدا الأربعاء إلى القاهرة لبدء مهمته مع الجهاز المعاون للفراعنة، ويتحمل اتحاد الكرة، رواتب المساعدين الأجانب الأربعة الذين سيستقدمهم كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، للعمل معه فى الفترة المقبلة، وهم مساعد له ومخطط أحمال ومحلل أداء وخبير طبى.