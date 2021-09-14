شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم ملف تمديد تعاقد علي معلول قبل معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادي الأهلي ملف تمديد تعاقد التونسى علي معلول الظهير الايسر للفريق قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية والمقرر له الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الطلائع بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى ، ويرغب مسئولي الاهلى في حسم هذا الملف الشائك خاصة وأن المارد الأحمر لا ينشغل بأية ارتباطات في الوقت الحالي، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع اللاعب لعقود جديدة مع القلعة الحمراء، لاسيما وأن عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى مسئولي الأهلى لإسدال الستار على ملف تمديد تعاقد معلول منعاً للغلط الدائر حول تلقى اللاعب عرضاً مغرياً من الدحيل القطرى عن طريق زميله التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق باعتبار الوقت الحالي الفرصة السانحة لحسم هذا الملف قبل الإقدام على الارتباطات المقبلة.

ومن المقرر أن يتم حسم سنوات تعاقد علي معلول حيث يريد المارد الأحمر تمديد التعاقد لمدة موسمين فيما يرغب النجم التونسى التوقيع لثلاثة أعوام لختام مسيرته فى القلعة الحمراء والاعتزال فى مصر.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.