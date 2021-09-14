شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تعادل مثير بين الأهلى والزمالك 2/2 فى قمة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2008، تعادل الزمالك مع الأهلى بهدفين لكل فريق، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تقدم الأهلى عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو فى الدقيقة التاسعة، وتعادل الزمالك عن طريق جمال حمزة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وفى الشوط الثانى تقدم الزمالك عن طريق الغانى الراحل جونيور أجوجو فى الدقيقة السادسة، وأدرك محمد أبوتريكة هدف التعادل فى الدقيقة 25 من عمر الشوط.

رفع الأهلى رصيده إلى 11 نقطة وضمن تأهله إلى نصف نهائى البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بينما تضاءلت حظوظ الزمالك فى الصعود بعدما وصل رصيده إلى النقطة الخامسة.

جاء تشكيل الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان فى القمة الأفريقية الخامسة مكونا من :عبد الواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله (كريم ذكري)، أحمد مجدي، عمرو الصفتي، أسامة حسن، محمد عبدالله (علاء عبدالغني)، أحمد عبدالرؤوف، محمد أبوالعلا، الغانى جوينور أجوجو، جمال حمزة (شريف أشرف).

بينما جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :أمير عبدالحميد، وائل جمعة، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، رامى عادل، محمد بركات، أحمد حسن (أحمد صديق)، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (سيد معوض)، الأنجولى جيلبرتو، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد بلال).