شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تعادل مثير بين الأهلى والزمالك 2/2 فى قمة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2008، تعادل الزمالك مع الأهلى بهدفين لكل فريق، فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تقدم الأهلى عن طريق الأنجولى أمادو فلافيو فى الدقيقة التاسعة، وتعادل الزمالك عن طريق جمال حمزة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، وفى الشوط الثانى تقدم الزمالك عن طريق الغانى الراحل جونيور أجوجو فى الدقيقة السادسة، وأدرك محمد أبوتريكة هدف التعادل فى الدقيقة 25 من عمر الشوط.
رفع الأهلى رصيده إلى 11 نقطة وضمن تأهله إلى نصف نهائى البطولة للمرة الرابعة على التوالى، بينما تضاءلت حظوظ الزمالك فى الصعود بعدما وصل رصيده إلى النقطة الخامسة.
جاء تشكيل الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان فى القمة الأفريقية الخامسة مكونا من :عبد الواحد السيد "كابتن الفريق"، أحمد غانم سلطان، محمود فتح الله (كريم ذكري)، أحمد مجدي، عمرو الصفتي، أسامة حسن، محمد عبدالله (علاء عبدالغني)، أحمد عبدالرؤوف، محمد أبوالعلا، الغانى جوينور أجوجو، جمال حمزة (شريف أشرف).
بينما جاء تشكيل الأهلى بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :أمير عبدالحميد، وائل جمعة، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، رامى عادل، محمد بركات، أحمد حسن (أحمد صديق)، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (سيد معوض)، الأنجولى جيلبرتو، محمد أبوتريكة، الأنجولى أمادو فلافيو (أحمد بلال).
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.