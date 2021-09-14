ما هو مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

تنحصر مباريات اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول 2021 على المنافسات القارية بعد انتهاء جولات الدوريات الأوروبية والعربية.



هذا يعني المزيد من الإثارة في مباريات اليوم، فتنتظرنا اليوم الجولة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، والتي سنكون فيها على موعد مع مبارياتٍ قوية.

كذلك، تتواصل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي بدأت بالأمس بمباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني.

بداية مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا ستكون في الشرق، حيث يلتقي ناجويا مع دايجو ثم يواجه أولسان كاوازاكي، كذلك سنكون على موعد اليوم مع مباراة النصر وتراكتور الإيراني، وسنكون أمام مواجهة إماراتية خالصة بين الشارقة والوحدة.