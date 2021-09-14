تعرف على موعد مباراة مالمو ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبدأ نادي يوفنتوس الإيطالي رحلة جديدة للسعي نحو لقبه الثالث في بطولة دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.



ويستهل يوفنتوس مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا (2021-2022) بمواجهة مضيفه مالمو السويدي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا أوقعت يوفنتوس في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جواره كلا من تشيلسي الإنجليزي وزينيت الروسي بجانب مالمو.

تقام مباراة مالمو ضد يوفنتوس مساء الثلاثاء على ملعب إيليدا شتاديون في السويد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن يتم نقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

ويتولى التونسي رؤوف خليف التعليق على أحداث المباراة على الهواء مباشرة.