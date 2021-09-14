شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود اليوم إلى القاهرة بعد قضاء إجازة قصيرة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الثلاثاء، المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الزمالك إلى القاهرة بعد قضاء أجازة قصيرة فى دبى، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه والاستعداد لمنافسات كأس مصر والموسم الكروى الجديد.

ومن المنتظر أن تفتح إدارة الزمالك ملف تجديد تعاقد بن شرقى بعد عودته من دبى، حيث ترغب إدارة الزمالك فى حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى فى الوقت الحالى من أجل تجنب ما حدث مع الدولى التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانًا وقبل انتهاء موسم الدورى المنقضى.

وترغب إدارة الزمالك فى الوصول لحل وسط مع اللاعب حول الخلاف الدائر بينهم، والخاص بالشرط الجزائى الذى يرغب بن شرقى فى تحديده بالعقد الجديد ومن بداية التعاقد، فى الوقت الذى ترغب إدارة نادى الزمالك فى زيادة قيمة الشرط الجزائى وتحديده من الموسم الثانى فى العقد أو إلغاءه بشكل نهائى.

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن أن المغربى أشرف بن شرقى تلقى العديد من العروض على مدار الفترة الماضية فى ظل إنتهاء عقده مع الأبيض فى يونيو 2022.

قالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إن مسؤولى الزمالك لم يقفوا مكتوفي الأيدي مع إرتفاع أسهم الدولي المغربي أشرف بن شرقي خاصة أن اللاعب أصبح أحد الركائز الأساسية لدى وحيد خاليلودزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب، ويحاول مسئولو الزمالك إمكانية تجديد عقد بن شرقى الذي ينتهي في يونيو 2022.

أشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمام من بعض الأندية الخليجية وبالأخص فى الدورى الإماراتى تعرض مبالغ خيالية على اللاعب، لذلك فإن الزمالك مطالب بحسم تجديد عقد بن شرقى من أجل تحصينه ضد الأندية التى تحاول خطفه.