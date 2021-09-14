شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصرف النظر عن ضم رامى ربيعة بعد قيده في قائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن نادى المقاولون كان يأمل في الحصول على خدمات رامى ربيعه مدافع النادى الأهلى، مشيراً إلى أن المفاوضات التى شهدها الميركاتو الماضى كانت قد تمت بنجاح إلا أن ضيق الوقت حرم المقاولون من استعارة اللاعب بعد غلق باب القيد.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: كنا نأمل في الحصول على خدمات اللاعب وهو إضافة لأى فريق ولكن لا نعتقد أن الأهلى سيتنازل عنه خاصة بعد قيده في القائمة الأولية للفريق.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى في قائمة الفريق بعد الاستغناءات التسعة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

بينما يعتبر عماد فتحى هو ثالث الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعد ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.