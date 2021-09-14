شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقيم حفلا بالتتش اليوم لتكريم فريق الكرة بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم النادي الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلاً كبيراً لتكريم فريق كرة القدم بالنادي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ووجه مجلس الأهلى الدعوة إلى لفيف من الشخصيات الرياضية والإعلامية وقيادات النادي وكذلك نجوم الأهلي القدامى لحضور الإحتفالية التى ستُقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتضمن الحفل الذي تسببت ارتباطات الفريق المُتتالية في تأجيله أكثر من مرة ، العديد من الفقرات الهامة والمتنوّعة والتي تم الإعداد لها بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وتوج الأهلي باللقب التاسع علي حساب الزمالك في نهائي 27 نوفمبر من العام الماضي بينما هزم كايزر تشيفز بثلاثة نيظفة في المباراة التي أقيمت بالمغرب ليحرز اللقب العاشر في تاريخه، شهر يوليو الماضي.