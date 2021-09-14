الطلائع يتوجه للإسكندرية اليوم لدخول معسكر استعدادا لمواجهة الأهلى بالسوبر

أرسل نادى طلائع الجيش القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة والتى ضمت 21 لاعباً هم :"محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى حسينى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم".

وانتهت إعارة عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى وإسلام جمال وإسلام محارب مع الطلائع فيما رحل إبراهيما كونيه ومصطفى جمال عن الفريق.

ويستعد الطلائع لمواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وتلقى طلائع الجيش خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بتحديد موعد لقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام الأهلى يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف خطاب اتحاد الكرة المصرى أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وشدد الخطاب أيضا على ارتداء الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.