شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب جدولة مديونياته لاتحاد الكرة لحل أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولى نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، من اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الموافقة على جدولة الديون المستحقة على القلعة البيضاء للجبلاية، من أجل حل أزمة القيد فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب الزمالك فى سداد جزءً من تلك المستحقات مع جدولة باقى المبلغ المطلوب، خاصة وإنها مديونيات متراكمة على النادى منذ عدة سنوات.

وفتح الزمالك خط مفاوضات عاجل مع اتحاد الكرة بعدما رفض الأخير لقيد القائمة الاولية للفريق بسبب المديونيات المستحقة على النادى الأبيض، حيث تسعى إدارة الزمالك لحل تلك الأزمة فى اسرع وقت، لتفادى انتهاء فترة القيد دون أن يتم التوصل لحل مع الجبلاية، وكشف مصدر مطلع بالزمالك إن الأزمة فى طريقها للحل خاصة وإن اتحاد الكرة أبدى مرونة فى مقترح جدولة المبلغ، بشرط سداد جزء منها فى الوقت الحالى.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 7 أكتوبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.