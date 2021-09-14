شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى للمرة السابعة في تاريخه بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2014 توج النادى الأهلى بالسوبر المحلى للمرة الثالثة على التوالي، والسابعة فى تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 5/4 بعد ماراثون استمر 7 ركلات لكل فريق، انتهى وقت المباراة الأصلى بتعادل الفريقين سلبيا، والتى كان يديرها الحكم محمد فاروق للمرة الثالثة على التوالى، وأقيمت باستاد القاهرة، سجل للأهلى محمد نجيب، وباسم على، وسعد الدين سمير، وصبرى رحيل، ومحمد رزق، بعد أن أهدر أحمد عبد الظاهر، ووليد سليمان أول ركلتين.

بينما سجل للزمالك كل من محمد عبدالشافي، وخالد قمر، وعمر جابر، وأحمد توفيق، بينما أهدر كل من أحمد سمير محمد، والبوركينابى محمد كوفى، وإبراهيم صلاح.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة الإسبانى خوان كالوس جاريدو مكونا من :شريف إكرامي، باسم علي، محمد نجيب، سعدالدين سمير، صبرى رحيل، محمد رزق، حسام عاشور، حسام غالى "كابتن الفريق"، وليد سليمان، الإثيوبى صلاح الدين سعيدو (أحمد عبدالظاهر ق 74)، عمر جمال (رمضان صبحى ق64).

بينما جاء تشكيل الزمالك بقيادة حسام حسن مكونا من :أحمد الشناوى، عمر جابر، على جبر، البوركينى محمد كوفي، محمد عبدالشافي، أحمد توفيق، إبراهيم صلاح "كابتن الفريق"، النيجيرى معروف يوسف، أيمن حفنى (أحمد على ق 80)، البوركينى عبدالله سيسيه (خالد قمر ق60)، أحمد عيد عبدالملك (أحمد سمير ق90).