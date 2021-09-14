شكرا لقرائتكم خبر عن لويس إدوارد يعود غدا للمقاولون بعد إنتهاء رحلة كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لويس إدوارد مهاجم المقاولون العرب في تدريبات الفريق غداً الأربعاء، وذلك بعد عودته من رحلة كولومبيا، حيث كان الكولومبى قد حصل على إجازة من الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس لزيارة أهله.

ويخوض المقاولون لقاء ودى أمام النادى الأهلى يوم الخميس المقبل، ضمن استعدادات ذئاب الجبل لانطلاقة الموسم الجديد، حيث كان المقاولون قد عاد إلى التدريبات يوم الثلاثاء المضى بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها اللاعبون.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

بينما يعتبر عماد فتحى هو ثالث الصفقات الصيفية للمقاولون العرب بعد ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى وحسام حسن مدافع بتروجت.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

و كشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.