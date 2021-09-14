شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى هذه المباريات بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، صدمة قوية بعد تأكد إصابة الوافد الجديد بيرتسي تاو في العضلة الضامة ، كشفت قناة الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب مؤكدة أنها جاءت أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".
وذكرت قناة "الأهلي" أن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول أكد أن بيرسي تاو كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة منذ يوم 3 سبتمبر الجاري، وحصل على مسكنات من قبل الجهاز الطبي لمنتخب جنوب إفريقيا، ليتمكن من المشاركة في المباراة الأولى بالتوقف الدولي مع جنوب إفريقيا، ونفس الشيء في المباراة الثانية، ولكن بعد وصول اللاعب إلى مصر تم توقيع الكشف الطبي عليه واتضح وجود مزق في العضلة الضامة وتجمع دموي.
تابع المراسل أنه تم حقن تاو بالبلازما وتحديد برنامج تأهيلي للاعب حيث أنه مصاب منذ 10 أيام تقريبا يعاني من المزق، وبالتالي سيكون بحاجة للعلاج خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يكون جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.
ويخضع تاو لبرنامج تأهيلي خلال فترة غيابه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة، حيث يعد غيابه ضربة قوية للجهاز الفني بقيادة موسيماني، حيث يعد من أبرز العناصر التي يعول عليها من الصفقات الجديدة.
وبذلك تأكد غياب بيرسى تاو عن مباراة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش والمقرر لها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب، وكذلك باقى مباريات المارد الاحمر فى كأس مصر حيث حدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.
وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.
وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.
وأكد اتحاد الكرة في خطاب إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.