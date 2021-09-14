شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفقد الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى هذه المباريات بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، صدمة قوية بعد تأكد إصابة الوافد الجديد بيرتسي تاو في العضلة الضامة ، كشفت قناة الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب مؤكدة أنها جاءت أثناء مشاركته في معسكرمنتخب بلاده البافانا بافانا أفريقيا في المعسكر الأخير وفقًا للأجندة الدولية من الاتحاد الدولي "فيفا".

وذكرت قناة "الأهلي" أن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول أكد أن بيرسي تاو كان يعاني من إصابة في العضلة الضامة منذ يوم 3 سبتمبر الجاري، وحصل على مسكنات من قبل الجهاز الطبي لمنتخب جنوب إفريقيا، ليتمكن من المشاركة في المباراة الأولى بالتوقف الدولي مع جنوب إفريقيا، ونفس الشيء في المباراة الثانية، ولكن بعد وصول اللاعب إلى مصر تم توقيع الكشف الطبي عليه واتضح وجود مزق في العضلة الضامة وتجمع دموي.

تابع المراسل أنه تم حقن تاو بالبلازما وتحديد برنامج تأهيلي للاعب حيث أنه مصاب منذ 10 أيام تقريبا يعاني من المزق، وبالتالي سيكون بحاجة للعلاج خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يكون جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.