شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الاتحاد السكندرى تطير إلى صربيا استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطير فجر اليوم بعثة فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندري إلى صربيا، لإقامة معسكر خارجى، فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر فى الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر بالإسكندرية.

واختار أحمد مرعى، المدير الفنى، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى المعسكر، وهم: أحمد أبو العلا و ياسر صالح و محمد طه وادهم الصباغ و حاتم البحيري و على محمد ورامى ابراهيم و يوسف شوشة و مصطفى عصام و احمد عادل ومؤمن مبارك وأحمد الصباغ و اسماعيل احمد بالإضافة إلى كورى ويبستر و جوش بوستيك.

ويشارك فى البطولة 20 فريقا، هي: الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة إلى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.