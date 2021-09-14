شكرا لقرائتكم خبر عن توصية الشعباني وراتب 2 مليون و400 ألف جنيه.. كواليس تعاقد المصري مع الجلاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن تعاقد إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مع إلياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، هو أول قرار معين الشعباني في الصفقات الصيفية حيث لم يشارك المدرب التونسي الذى تولى القيادة الفنية للمصري في الصفقات التي أبرمها النادي قبل أيام.

وجاءت صفقة الجلاصي مع النادي البورسعيدي بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024.

وقال مصدر بالنادي المصري، إن الجلاصي سيتقاضى 150 ألف دولار سنويا، أي ما يعادل 2 مليون و400 ألف جنيه، فيما حصل النادي المنستيري على 200 ألف دولار للاستغناء عن اللاعب

ويلعب اللاعب الياس الجلاصي والبالغ من العمر 27 عامًا في مركز خط الوسط المهاجم، وقد سبق له اللعب بنادي الملعب التونسي قبل أن ينضم لصفوف فريق الترجي التونسي الذي لعب له لموسمين قبل العودة مرة أخرى لصفوف الملعب التونسي حيث لعب معه لموسم واحد قبل الانتقال قبل نحو ثلاثة مواسم لصفوف الاتحاد الرياضي المنستيري والذي تألق في صفوفه بشدة

وحصل اللاعب لمرات عديدة على لقب أحسن لاعب خط وسط مهاجم في العديد من الاستفتاءات التي أجرتها الصحف والقنوات الرياضية التونسية وهو الأمر الذي دفع العديد من الأندية التونسية والعربية لمحاولة الظفر بخدمات اللاعب إلا أن المفاوضات المطولة التي أجراها سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري مع السيد أحمد البلي رئيس نادي الاتحاد الرياضي المنستيري كان لها أكبر الأثر في انتقال اللاعب إلى القلعة الخضراء.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.