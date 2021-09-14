شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: توقيعي للأهلي سر غضب جماهير الاتحاد منى ورحلت على غير إرادتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الهاني سليمان، حارس مرمى فريق سموحة، أن الجماهير في الإسكندرية غضبت منه في وقت سابق خلال تواجده مع الاتحاد السكندري؛ بسبب توقيعه للأهلي.

وقال سليمان، في تصريحات تليفزيونية: "الجماهير غضبت منى بعد توقيعي للأهلي وكانوا يرفضون رحيلي وقتها، وغادرت الاتحاد السكندري دون إرادتي وكانت رغبتي هي البقاء مع الفريق".

أكد حارس مرمى فريق سموحة، أن ما أثير عن المفاوضات من جانب النادي الأهلي معه غير صحيح، متابعا: "المهندس فرج عامر رئيس سموحة سبق وكتب عبر صفحته عن مفاوضات من الأهلي وهو لا يكتب أي شيء خطأ على صفحته، وقد يكون مسئولو الأهلي تحدثوا معه".

ومن ناحية أخرى استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على تسجيل 14 لاعبا في القائمة الأولى استعدادا لبطولات الموسم المقبل.