شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواصل استعداداته لمواجهة بيراميدز بكأس مصر بمشاركة بهاء وبيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، استعداداً لمواجهة نادى بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، أجواء إيجابية وروحا معنوية مرتفعة، حيث تتواصل الاستعدادات والتحضيرات بين صفوف الفريق .

وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى خلال الفترة الحالية على زيادة معدلات اللياقة البدنية استعدادا للمرحلة المقبلة .

وشهد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة النادى، والدكتور عمر خميس الغنيمى، جانبا من تدريبات الفريق، كما اطمأن رئيس النادى على جميع الاستعدادات للموسم الجديد.

كما شهد المران الظهور الأول للثنائى بهاء مجدى وأحمد بيكهام، بعد الإعلان عن ضمهما لتدعيم صفوف الأمواج الزرقاء استعدادا للموسم المقبل.