استبعاد كانتي وبوليسيتش من مواجهة زينيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال مدرب تشيلسي توماس توخيل، اليوم الإثنين، إن لاعب الوسط نغولو كانتي، لن يتمكن من خوض مواجهة بين حامل اللقب وزينيت سان بطرسبرغ في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وعانى كانتي من مشكلة بالكاحل هذا الموسم، واستبدل بين الشوطين أمام ليفربول، قبل فترة التوقف الدولية حين عادت الإصابة وغاب عن تصفيات كأس العالم مع فرنسا. وكان توخيل يتمنى عودة كانتي أمام زينيت لكنه يتوقع لحاق لاعب الوسط (30 عاماً) بزيارة إلى ملعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد. وأبلغ مؤتمراً صحافياً قبل اللقاء في ستامفورد بريدج غداً الثلاثاء: "خاض نغولو حصتين تدريبيتين أمس واليوم، لكن مباراة دوري الأبطال جاءت مبكرة جداً بالنسبة له". وأضاف: "لن نخاطر به في هذه المرحلة من الموسم وسيتدرب معنا يوم الجمعة للاستعداد تماماً لمباراة توتنهام". كما أشار المدرب الألماني إلى غياب المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش الذي يواصل التعافي من إصابة بالكاحل. وقال توخيل إن الوافد الجديد بن تشيلويل، المنضم مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (69.15 مليون دولار) ولم يشارك حتى الآن هذا الموسم، يجب أن يتحلى بالصبر مع تفضيله الدفع بماركوس ألونسو كظهير وجناح أيسر. وخرج تشيلسي من دور المجموعات عندما حاول الدفاع عن لقبه الأول بدوري الأبطال وأكد القائد سيزار أزبيليكويتا أنه يود تجنب تكرار الإقصاء الذي أطاح بالمدرب روبرتو دي ماتيو في 2012. وواصل: "كانت تجربة سيئة جداً ومؤلمة لأنني كنت قد وصلت للتو من أولمبيك مرسيليا بعد تتويج تشيلسي مباشرة وكانت لحظة قاسية عند الخروج من دور المجموعات وأريد مساعدة الفريق لكي لا يحدث هذا مجدداً".

