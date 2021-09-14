سولشار يستهدف لقب دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن فريقه يحظى بمزيج غني بالمواهب الشابة وعناصر الخبرة ويتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل بداية مشواره بدور المجموعات أمام يانغ بويز السويسري. وأنفق يونايتد مبالغ باهظة في فترة الانتقالات منذ تولى سولشار القيادة بهدف بناء تشكيلة قادرة على التتويج بالألقاب الكبرى وضم هذا الصيف كريستيانو رونالدو وجيدون سانشو ورفائيل فاران مقابل أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني (166.04 مليون دولار). وخرج يونايتد من دور المجموعات في الموسم الماضي لكن سولشار يتطلع لوصول النادي للنهائي لأول مرة منذ 2011. وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين: "الهدف هو إكمال المسيرة حتى النهاية، لكن هذه مهمة صعبة، أضفنا بعض الكفاءة والخبرة والشباب إلى التشكيلة ونتمنى أن نحسن الاستعداد لما هو قادم". وأضاف: "هذا الفريق نضج خلال المواسم الأخيرة وكانت هذه الخطة دائماً، عندما أتيت إلى هنا أردنا فريقاً يتحلى بالخبرة والكفاءة ويمكنه المنافسة، ديفيد (دي خيا) وهاري (مغواير) هنا منذ سنوات، لدينا مجموعة مميزة". واستدعى سولشار من اللاعبين الصاعدين المهاجم أنطوني إيلانغا والحارس ماتي كوفار للتشكيلة في سويسرا، بينما استبعد المهاجم إدينسون كافاني بعد إصابته بكدمة في التدريبات.