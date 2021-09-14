بوسكيتس يشجع برشلونة على تخطي صدمة رحيل ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

قال قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس، إن الفريق لا يزال يستوعب صدمة فقدان ليونيل ميسي، لكنه يتمسك ببصيص الأمل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك قبل استضافة بايرن ميونخ غداً الثلاثاء. وألحق بايرن ببرشلونة أسوأ هزيمة أوروبية على الإطلاق قبل ما يزيد على عام حين سحق الفريق الكاتالوني 8-2 في دور الثمانية بموسم 2019-2020 ما دفع ميسي للإعلان لأول مرة عن نيته الرحيل. وغادر ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد عام لاحق وسط مشاكل مالية جسيمة للنادي رغم أن اللاعب الأرجنتيني بدا مستعداً لتخفيض راتبه إلى النصف. وأبلغ بوسكيتس مؤتمراً صحافياً افتراضياً اليوم الإثنين: "كانت صدمة للجميع نظراً لكل ما قدمه ليونيل لبرشلونة ولي". وأضاف: "انتابتنا مشاعر مختلطة من الصعب استيعابها لكن يجب أن نحاول المضي قدماً، إنها بداية الموسم وحسب ويجب أن نعتاد اللعب دون ليونيل". وشهد برشلونة تغييرات جذرية منذ الهزيمة المدوية من بايرن في 2020، حيث غادر ميسي ولويس سواريز والمدرب كيكي سيتين والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو. وأقر لاعب الوسط بوسكيتس بأنه تأثر بهذه الهزيمة بشكل سيء لكنه شدد على أن الفريق تطور تحت قيادة المدرب رونالد كومان. وواصل: "كان من الصعب تقبل الهزيمة لكن هذه كرة القدم ومر بعض الوقت ونثق في أن الأوضاع ستختلف". وعانى برشلونة من أسوأ خروج من دوري الأبطال خلال 14 عاماً حين أقصاه باريس سان جيرمان من دور الـ16 في الموسم الماضي وانخفض سقف التوقعات بشكل أكبر بعد رحيل ميسي. لكن بوسكيتس يرى أن برشلونة يمضي في الاتجاه الصحيح مع كومان. وتابع: "تعاملنا مع مواقف صعبة في العام الماضي، وكثير من التحديات بجميع المستويات وكومان هنا لإجراء تغييرات وترك بصمة كبيرة، أي شيء قد يحدث في كرة القدم، فاز تشيلسي بدوري الأبطال في الموسم الماضي ولم يكن مرشحاً في البداية". وأضاف: "أهم شيء كيفية اللعب بشكل جماعي ونعرف أننا لا نحظى ببراعة ميسي لكننا نشعر بالحماس ونملك الطموح للفوز رغم صعوبة المهمة". واستمتع برشلونة براحة مطلع الأسبوع بعد تأجيل مباراته ضد إشبيلية لتأخر عودة اللاعبين من أمريكا الجنوبية بعد تصفيات كأس العالم بينما تغلب بايرن 4-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ في الدوري الألماني يوم السبت.

