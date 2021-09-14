بيراميدز المصري يقدم مدربه الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم، عن تقديم الجهاز الفني الجديد للفريق وذلك من خلال مؤتمر صحافي يقام يوم غد الثلاثاء. وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز، اليوم الإثنين، أن الرئيس التفنيذي ممدوح عيد سيقوم بتقديم إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون في المؤتمر الذي يقام بقاعة مؤتمرات إستاد الدفاع الجوي. وأضاف أن المؤتمر سيشهد حديث ممدوح عيد عن المدير الفني الجديد ورؤيته للفريق وتطلعاته في الموسم المقبل، بالإضافة إلى تفاصيل عقد المدرب الجديد. ومن المقرر أن يكشف إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل النادي واستعدادات الفريق للموسم الجديد، إذ سيشارك الفريق في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفيدرالية"، إلى جانب مشاركته في الدوري والكأس بمصر. وكان بيراميدز قد أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.