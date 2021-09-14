إعلامي تونسي يكشف توقيع النقاز للزمالك.. ويعلن تفاصيل تنازله عن القضايا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الإعلامي محمد فاروق، التونسي حمدي النقاز وقع بالفعل على عقود رسمية لمدة 3 مواسم للزمالك وبات لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "أنيس بن ميم محامي اللاعب حضر إلى القاهرة ووقع على تنازل عن القضية التي سبق وأقامها اللاعب ضد النادي والتي تنص بحصوله على مليون و200 ألف دولار.

وأضاف: "النقاز سيعود للقاهرة في غضون الساعات المقبلة بعد جمع متعلقاته من تونس على أن يعلن الزمالك بعدها عن الصفقة بشكل رسمي".

ويعود حمدي النقاز من جديد لنادي الزمالك، بعد فسخ تعاقده من جانب واحد، وتقديم شكوى للفيفا ضد الزمالك، في شهر ديسمبر 2019، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، وانضمامه لسودوفا الليتواني حتى نهاية موسم 2019/2020، ثم الرحيل بعد ذلك لصفوف الترجي التونسي.

ولعب النقاز في صفوف الترجي التونسي في الموسم الماضي، قبل أن فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين بنهاية الموسم، وتم عرض اللاعب الدولي التونسي على الزمالك من أجل إعادته من جديد لصفوف النادي وإنهاء إجراءات التقاضي بين الجانبين لدى الفيفا وفتح صفحة جديدة بين الطرفين.

ولعب النقاز في الفترة من يناير 2018 عندما قدم من من النجم الساحلي التونسي، ولعب لمدة موسمين، خاض خلالها 63 مباراة صنع 9 أهداف في كل المباريات، وفاز مع الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ولقبي كأس مصر عامي 2018 و2019.