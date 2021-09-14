شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثامنة.. المصرى البورسعيدى يتعاقد مع التونسى إلياس الجلاصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو النادى المصرى البورسعيدى مع إلياس الجلاصى لاعب وسط نادى الاتحاد المنستيرى التونسي، ليكون ثامن صفقات المصرى هذا الموسم والذى أسند مهمة القيادة الفنية للتونسى معين الشعباني.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على "تويتر"، صورة للاعب معلقا عليها: "رحبوا معنا بنسر قرطاج الموهوب ابن مدينة منوبة الذى قطع آلاف الأميال من تونس الخصراء حتى وصل إلى المدينة الباسلة لقيادة خط الوسط بكتيبة النسور الخضر".

ونجح المصرى فى إبرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلى ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصرى البورسعيدى من نادى بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز، والذى لعب معارًا فى صفوف طلائع الجيش فى الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادى الصداقة التونسي.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم مع التونسى معين الشعباني، وذلك لتولى مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادى خلال الموسم الكروى الجديد، حيث قام الشعبانى بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدى تراوى نجم منتخب تونس الأسبق، وذلك فى حضور لجنة التعاقدات بالنادى المصرى ممثلة فى محمد الخولى نائب رئيس النادى والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوًا المجلس.