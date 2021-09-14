شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: كيروش سيصل القاهرة يوم الأربعاء.. ويجب تطوير المسابقات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، وصول مواطنه كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى القاهرة يوم الأربعاء من أجل تولى المهمة بشكل رسمي، قال: "كيروش سعيد للغاية بالجهاز المعاون من عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد ووائل جمعة وهو متفهم للغاية لدورهم معه إلى جانب المساعدين البرتغالين وسيكون هناك تعاون بشكل مثمر بين الجميع".

وقال فينجادا، في تصريحات تليفزيونية عن الدوري المصري: "من المهم تطوير المسابقة مثلما فعلت السعودية على مدار السنوات الماضية، ولكن بكل تأكيد الموسم المقبل سيكون مضغوطا للغاية لكثرة المنافسات والمباريات ستكون كل 3 أيام، والمنتخب يعتمد على اللاعبين المحليين لذلك يجب تطوير المسابقات".

وأكد المدير الفني لاتحاد الكرة، أن الدورى المصرى من أفضل الدوريات فى أفريقيا، وقال: "بكل تأكيد أن الدورى المصري الأقوى فى أفريقيا بسبب فوز الأهلى بالبطولة الأفريقية وهى الأصعب فى القارة، لذلك أرى ذلك بكل تأكيد، وبعض المباريات فى الدورى أفضل من مثليتها فى البرتغال".

وأضاف: "هناك العديد من الأندية القوية فى الدورى المصرى ولدينا دورى قوى للغاية، والأهلى والزمالك يستطيعا اللعب فى الدورى البرتغالى مع بنفيكا ولشبونة، موضحا أن الزمالك يستحق بكل تأكيد الحصول على بطولة الدورى فى الموسم المنصرم.

وتابع: "الزمالك فاز بالدورى بفارق 4 نقاط مع الأهلى وهو يستحق التتويج باللقب بعدما جمع نقاطا أكثر، والمباريات النهائية فى الدورى كانت حماسية للغاية بطل الدورى تحدد فى الجولات الأخيرة، التعادل مع بيراميدز كانت نقطة تحول فى مشوار الأهلي بالدوري وهذه المباريات كانت مليئة بالعديد من الأحداث".

وأوضح فينجادا، أن أمورا عائلية وأسبابا أخرى وراء عدم تولى المهمة الفنية لفريق الأهلي، وقال: "قلت لمسؤولي الأهلي إن لدي ظروفا عائلية، ولم أندم على قرار اعتذاري عن عدم تدريب الأهلي، كان من الرائع أن أتولى تدريب الأهلي بعد تحقيق النجاح مع الزمالك، لكن في بعض الأحيان تسير خلف رغبتك".

وعن أفضل اللاعبين خلال تواجده مع الزمالك قال: "كانت هناك توليفة من اللاعبين المميزين أبرزهم حازم إمام صاحب الموهبة والإمكانيات الكبيرة وجمال حمزة ومدحت عبد الهادي ووائل القباني إلى جانب الكثير من اللاعبين".

وعن أزمته مع حسام حسن قال: "اتخذت إجراء إداريا ضد حسام، وكان يتدرب وحيدًا، وتدخل كمال درويش، رئيس الزمالك وقتها وتم حل الأزمة، وعاد حسام أكثر انضباطًا".