شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الاتحاد السكندري فى معسكر صربيا استعدادا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد مرعى، المدير الفنى لفريق سلة الاتحاد السكندري، 15 لاعبا؛ للسفر مع الفريق إلى صربيا لإقامة معسكر خارجى فى إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر فى الفترة من 29 سبتمبر حتى 9 أكتوبر، بالإسكندرية.

قائمة اللاعبين هم: أحمد أبو العلا و ياسر صالح و محمد طه وادهم الصباغ و حاتم البحيري و على محمد و رامى إبراهيم و يوسف شوشة و مصطفى عصام و احمد عادل ومؤمن مبارك و احمد الصباغ و إسماعيل أحمد بالإضافة إلى كورى ويبستر و جوش بوستيك

ويشارك فى البطولة 20 فريقا هم الأهلى، والبطائح الإماراتى، والشارقة، والكويت الرياضى، واليرموك، والميناء اليمنى، وشعب حضر موت، والغرافة القطرى، والوكرة القطرى، والهلال السودانى، واليوناني السودانى، والزهراء التونسى، والمنامة البحرينى، وبيروت، والفتح السعودى، بالإضافة إلى الاتحاد السكندرى حامل اللقب ومستضيف البطولة، كما يشارك خدمات البرجيب الفلسطيني، بالإضافة الى وداد بوفاريك الجزائرى، والكرامة السورى.