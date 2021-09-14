شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تتألق في تدريب الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بعض اللاعبين الوافدين حديثا لصفوف الاتحاد السكندري، في مران زعيم الثغر بعد عودة الفريق للمران الجماعي، ونالت الوجوه الجديدة رضا الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، بعدما أظهر اللاعبون الجدد قدرات فنمية وبدنية كبيرة.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم 10 صفقات قوية هي، المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي بيع نهائي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى مدافع نادى البنك الأهلى السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغانى، والمهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولى، وأحمد عادل "ميسى" لاعب المقاصة السابق.

واستقر حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، على قيد 17 لاعبا فى قائمة زعيم الثغر الأولى، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، والتى أرسلها الخميس لاتحاد الكرة، ومن المقرر ان تشهد القائمة الثانية قيد الصفقات الجديدة.

وضمت قائمة الاتحاد السكندرى كلا من: السيد سالم، صبرى رحيل، محمود رزق، عمرو خليل، صبحى سليمان، كريم يحيى، داميون لوي، محمود شعبان، مروان النجار، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، أحمد راشد، هشام صلاح، أحمد حجى، حسام عاشور، خالد قمر.



صفقات الاتحاد السكندرى (1)



صفقات الاتحاد السكندرى (2)



صفقات الاتحاد السكندرى (3)



صفقات الاتحاد السكندرى (4)