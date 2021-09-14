شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد إسلام المزين مع المصري البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع إسلام المزين، مدافع فريق الحمام المطروحي، بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025/2024 .

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات، ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

إسلام المزين والبالغ من العمر 20 عامًا يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع كان قد انضم لتدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الفترة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري بالموسم المنقضي.

وظهر اللاعب بمستوى طيب للغاية دفع مجلس ادارة النادي المصري للتعاقد معه بعد سداد المقابل المادي لنادي الحمام المطروحي الذي كان قد تلقى عددًا من العروض من أندية الدوري الممتاز إلا أن العلاقة الطيبة لمجلس إدارة النادي المصري مع نظيره بنادي الحمام المطروحي وكذلك رغبة اللاعب في الانضمام لكتيبة النسور الخضر كان لهما أكبر الأثر في انتقال اللاعب للقلعة الخضراء.