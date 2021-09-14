شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الزمالك: نلعب كرة جماعية وهدفي حصد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أوليفر روي، المدير الفني لنادي يد الزمالك، أن فريقه يلعب بشكل جماعي، موضحا أنه لا يوجد نجم أوحد في فريق يريد الفوز بالبطولات قائلا: "أنا أدرب فريقا بأكمله وأنظر له كوحدة واحدة، كل لاعب في الفريق لابد أن يتحلى بالقيادة بأخلاقه وقوته، ولا أستطيع أن أحدد أو أقول من هو القائد".

وأضاف مدرب يد الزمالك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "أقول لهم دائمًا أنه يجب أن نكون فريقا قويا، وأننا سنواجه برشلونة وعلينا أن نتحلى جميعا بالقيادة، بالطبع نمتلك لاعبين رائعين مثل أحمد الأحمر ويحيى الدرع".

وتحدث عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة السوبر الإفريقي، على حساب الأهلي الغريم التقليدي، ومواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية قائلا: "دائما أعمل مع الفريق الذي أتولى تدريبه بمنتهى القوة، أول مواجهة كانت أمام الأهلي على كأس السوبر الإفريقي، وهي بداية موسم، وبالتأكيد هذه البطولة تدعو للسعادة".

وأضاف: "كنا نتدرب بشكل جيد قبل المباراة، كنت أثق في الفوز، أعرف أننا كنا نواجه فريق كبير وطبيعي أن نكون متقدمين ثم نتأخر، ولكننا لم نتوقف عن القتال وفي النهاية فزنا".

وتابع: "كأس السوبر الإفريقي مهم جدًا لأنه يؤهل إلى كأس العالم، وقبل الذهاب هناك سنخوض 4 مباريات في الدوري المصري من ضمنهم مواجهة أمام الأهلي، والدوري المصري قوي وسنحاول أن نثبت أننا جديرين بما حققناه".

وعن مواجهة برشلونة في كأس العالم للأندية بالسعودية، قال: "أنا كنت مدربًا عامًا له لفترة طويلة، ومواجهته ستكون شخصية بالنسبة لي".

وختم مدرب يد الزمالك: "سنبذل قصارى جهدنا وسنلعب مباراة قوية وبالتأكيد سنقاتل، لكن لا أستطيع أن أؤكد أننا سنفوز، لأنها مباراة في الملعب، وكذلك الحال قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، كل ما أقوله إنه ربما تتاح لنا الفرصة من أجل تحقيق الفوز".