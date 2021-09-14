شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: تحرك الجمعية العمومية هدفه استعادة الريادة للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، تعيين تامر مصطفى كمدرب للفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل محمد عبد الجليل، حيث أنهى المقاصة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة.

وأضاف هويدي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "سعيد بحرص الجمعية العمومية على استعادة الكرة المصري لريادتها".

وتابع هويدي: "منذ سنتين ندار بواسطة لجان ويغيب عنا الاتحاد المنتخب، ومن قبل تم اعتماد لائحة للجمعية العمومية وأعتقد أنها مسجلة في الاتحاد، وننتظر موقف اتحاد الكرة من الدعوة لجمعية عمومية".

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.