شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم أسيك بثلاثية وحوريا كوناكرى برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1984، لعب الأهلى أمام أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار بالقاهرة فى إياب دور الثمانية فى بطولة أفريقيا للأندية الكؤوس، وفاز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصعد بمجموع المباراتين 4/3.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1991، خسر الأهلى أمام فيلا الأوغندى بكمبالا بهدفين دون رد بدورى الأبطال، قبل أن يودع المسابقة من ربع النهائى بركلات الترجيح، لسابق فوزه بالقاهرة بنفس النتيجة.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2002، فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حقق الأهلى فوزه الوحيد على حساب مازيمبى بطل الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد سجله أحمد بلال بإستاد القاهرة.

وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2018، هزم الأهلي، نظيره حوريا كوناكرى بطل غينيا بأربعة أهداف دون رد فى ذهاب ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.