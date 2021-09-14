شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم أسيك بثلاثية وحوريا كوناكرى برباعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1984، لعب الأهلى أمام أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار بالقاهرة فى إياب دور الثمانية فى بطولة أفريقيا للأندية الكؤوس، وفاز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصعد بمجموع المباراتين 4/3.
وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1991، خسر الأهلى أمام فيلا الأوغندى بكمبالا بهدفين دون رد بدورى الأبطال، قبل أن يودع المسابقة من ربع النهائى بركلات الترجيح، لسابق فوزه بالقاهرة بنفس النتيجة.
وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2002، فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حقق الأهلى فوزه الوحيد على حساب مازيمبى بطل الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد سجله أحمد بلال بإستاد القاهرة.
وفى مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 2018، هزم الأهلي، نظيره حوريا كوناكرى بطل غينيا بأربعة أهداف دون رد فى ذهاب ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.