شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار حافل لـ محمود جنش مع الزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عرضًا من نادى فيوتشر إف سى، لضمه من الأبيض، فى الموسم المقبل، حيث كشف مصدر مقرب من الحارس، عن أنه يمتلك مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز لكنه سيبحث الأمر مع إدارة الزمالك خاصة إن عقده ممتد مع الفريق وكانت رغبته الأولى البقاء داخل قلعة ميت عقبة.

ولكن مع استبعاد كارتيرون المدير الفنى للفريق للحارس من حساباته قد يوافق جنش على العروض المقدمة إليه خاصة مع قوة العرض الذى تلقاه من فيوتشر من الناحية المالية، ولذلك سيقوم الحارس بحسم مصيره بصورة نهائية مع الإدارة البيضاء خلال الفترة الحالية لبدء استعداداته للموسم الجديد خاصة بعد استبعاده من المشاركة فى التدريبات الأخيرة للفريق الأبيض، ويستعرض ”الخليج 365” ماذا قدم جنش مع الزمالك بعد عروض الرحيل عن القلعة البيضاء.



بعد اقتراب رحيله.. مشوار حافل لـ محمود جنش مع الزمالك