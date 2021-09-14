شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: إلغاء كأس مصر صعب.. وكيروش الاختيار المناسب لتدريب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن يوم 21 من الشهر الجارى ستبدأ مباريات كأس مصر، مشددا على أن اللاعبين مُجهدين للغاية بسبب الموسم الماضي.

وقال فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة اتخذ قرارا مهما للغاية بخوض مباراة السوبر المحلي بين الأهلى وطلائع الجيش، والنسخة الماضية من كأس مصر سيتم استكمالها ويجب أن نجد حلا لإنهاء كل هذه المسابقات من الموسم الماضي، ولا يجب إلغاء أى مسابقة على الإطلاق".

وأضاف: "من المهم للغاية أن يتابع كيروش اللاعبين خلال مباريات كأس مصر، ولكن لن تكون له فرصة لمشاهدة جميع اللاعبين، ولكن فى الدوري سيتاح له هذا الأمر".

وأوضح المدير الفني لاتحاد الكرة، أن كورونا أثرت بشكل كبير على الدوري المصري ومعظم الدوريات فى العالم، مشددا على أن الوباء سبب استمرار الدوري الممتاز لفترة طويلة.

وتابع: "فى شهر أكتوبر سوف ينطلق الدورى المصري، وهناك العديد من المنافسات فى الفترة المقبلة منها كأس العرب فى ديسمبر المقبل، وبطولة كأس الأمم الأفريقية فى يناير من العام القادم إلى جانب دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية ولكن الدورى محدد من البداية".

واستطرد: "كنت متواجدا يوم السبت الماضى فى اتحاد الكرة لوضع اقتراحات لجدول الدورى الممتاز والأمر ليس سهلا على الإطلاق، وكل الفرق يجب أن تكون على متساوية فى أداء المباريات، ولكن الاتحاد المصرى يعمل بجهد كبير".

كشف المدير الفني لاتحاد الكرة، عن وجود المئات من المرشحين بعد رحيل حسام البدري عن المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية قبل الاستقرار على البرتغالى كارلوس كيروش.

وأردف: "عملت برفقة كيروش لمدة 10 سنوات فى قيادة منتخب البرتغال، والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاما، وأتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة مع الفراعنة".

واختتم: "كيروش لديه خبرة كبيرة فى عالم التدريب، ولم يحتج إلى المال، ولكن بسبب العلاقة القوية التى تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر، وكيروش هو الشخص المناسب والأمثل لتدريب الفراعنة".