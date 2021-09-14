شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. المصري البورسعيدي يضم المزين من الحمام المطروحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو النادي المصري البورسعيدي مع المدافع الصاعد إسلام المزين مدافع فريق الحمام المطروحي، ليكون سابع صفقات المصري هذا الموسم والذى أسند مهمة القيادة الفنية للتونسي معين الشعباني.

ونجح المصري في إبرام العديد من الصفقات خلال الأيام الماضية على رأسها، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز، والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية التعاقد لمدة موسم مع التونسي معين الشعباني، وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي خلال الموسم الكروي الجديد، حيث قام الشعباني بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء بصحبة معاونه الكابتن مجدي تراوي نجم منتخب تونس الأسبق، وذلك في حضور لجنة التعاقدات بالنادي المصري ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية و أحمد الشملة عضوًا المجلس.

كان الثنائي الشعباني وتراوي قد وصلا إلى القاهرة عصر الأحد، حيث كان في استقبالهم بالمطار علي غويبة مدير العلاقات العامة بالنادي المصري و أحمد منصور إداري الفريق الأول، واللذين اصطحبا المدير الفني ومعاونه للاجتماع بسمير حلبية ومجلس إدارة النادي المصري ولم تستغرق جلسة التوقيع سوى دقائق معدودة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون للجهاز الفني والذي سيبدأ في ممارسة مهام عمله خلال الأيام القليلة القادمة.