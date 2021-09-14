شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: لم أحضر إلى القاهرة للراحة.. وسأضع خطة لتطوير كافة المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مسؤولي الجبلاية كلفوه بإيجاد حلول لمشاكل الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وقال: "الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية والتكتيكية الخاصة بكرة القدم هي مهام عملي، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة من أجل تحسين كرة القدم المصرية فى الفترة القادمة".

وأضاف فينجادا، في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك حديث حول كيفية رفع كفاءة المنتخبات والفرق المصرية، ونسعى لتقديم الدعم اللازم للكرة المصرية"، مؤكدا أنه درس فى نفس الجامعة مع كارلوس كيروش فى البرتغال، مشددا على أن هناك احتراما متبادلا معه على مدار السنوات الماضية.

وتابع: "كارلوس كيروش رجل جيد جدًا ومدرب ممتاز، واختيار جيد لمنتخب مصر، وصديقي المقرب، فأنه مدرب عظيم وشخص رائع"، مشيرا إلى أن مواليد 2001 هم مستقبل الكرة المصرية، خاصة من أجل المشاركة فى أولمبياد باريس المقبلة.

واستطرد: "اقترحت على اتحاد الكرة الاهتمام بمواليد 2001 من أجل تحقيق إنجاز فى أولمبياد باريس بعد الإخفاق الذى حدث فى طوكيو، وهذا يعني أن الجيل الذى لا يتأهل إلى الأولمبياد سوف ينسى، ويجب أن يكون هناك دوري رديف لمواليد 2001 لتجهيزهم بشكل جيد، وتم اتخاذ هذا القرار مع الأندية، ونحن نسعى لخلق فريق لمستقبل لكي يكون نواة لمنتخب مصر الأول".

وأردف: "كرة القدم لعبة مرحة من أجل إسعاد الجماهير واللاعبين، وعقدت جلسة مع محمود سعد قبل تولى المهمة للحصول على المعلومات الخاصة بالكرة المصرية"، موضحا أنه لم يأت إلى مصر من أجل الراحة، بل للعمل وتطوير الكرة المصرية بشكل صحيح.

واختتم: "عندما وصلت إلى القاهرة على الفور حضرت مباراة الترسانة وكوكاكولا فى القسم الثاني، وشاهدت كافة المستويات فى المسابقات المحلية وعدد الفرق من أجل وضع خطة للتطوير، وفى الموسم المقبل سأشاهد مباريات عديدة فى القسم الثاني من أجل وضع اقتراحات، ولكن يجب أن تؤخذ الأمور خطوة بخطوة وليس بقرارات متسرعة".