شكرا لقرائتكم خبر عن على سليم: عمومية اتحاد الكرة هدفها تعديل اللائحة وإجراء انتخابات عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي سليم، رئيس نادي بني سويف، أن الأندية الـ51 التى صدر عنها بيان قبل قليل، قررت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لتعديل الكثير من بنود اللائحة، وبداية خطوات اعتمادها، موضحا أنه سيتم التوجه إلى فيفا في حالة مخالفة قرار الجمعية العمومية.

وقال سليم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، إنه تم الاتفاق على لائحة سابقة واعتمادها، لكن دون إبلاغ الاتحاد الدولي "فيفا" بها استعدادًا لإجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف: "عقدنا جمعية عمومية في عهد عمرو الجنايني واتفقنا حول بنود لائحة، وتم اعتمادها في عهد اللجنة الثلاثية الحالية، والآن لا نعرف أين هي ولماذا لم يتم الإعلان عنها رسميًا؟".

وتابع: "هذه اللائحة حبيسة الأدراج حاليًا، لا نعلم هل هي في أدراج اتحاد الكرة أم فيفا أم اللجنة الأولمبية أم وزارة الرياضة، ولا نعلم سبب ذلك ولذلك كان واجب التحرك من جانب الجمعية العمومية لاتحاد الكرة".

واختتم: "اتفقنا في اللائحة الحبيسة أن يكون بند الثمان سنوات بداية من تطبيق اللائحة وليس بأثر رجعي، اللائحة لا يجب أن تقصي أي شخص من انتخابات اتحاد الكرة، بل صناديق الانتخابات هي التي تُقصي".

وانتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وضم قرابة 51 ناديا، تمثل أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية، لاتحاد خلال 15 يوما، بعد استيفاء هذا الطلب للنصاب القانوني .

وطالب المجتمعون أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية إدخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولي عرض ما ينتهي إليه اجتماع الجمعية العمومية على الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالب المجتمعون بوضع جدول زمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم .

وكان 51 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتابهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة للجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة القدم المصري، مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية.