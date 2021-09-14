الأهلي: نلاحق المقرصنين على علامتنا التجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي يلاحق المقرصنين على علامته التجارية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير منتجات النادي عبر الإنترنت بأسعار أرخص.

وقال شلبي في تصريحات لقناة "الأهلي": "انتهاك العلامات التجارية ظاهرة موجودة على مستوى العالم، يتم انتهاك العلامات التجارية الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدرا 200 مليار دولار سنويا".

وأضاف: "هذا يعكس قيمة حفل الأهلي الذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء لأن التطوير الذي يحدث للعلامة التجارية سيمكنك من الدفاع عن حقوقك".

وتابع: "نتخذ كل الإجراءات القانونية ضد انتهاك العلامات التجارية وحصلنا على غرامات، وبدأنا في ملاحقة تلك المواقع".

وكشف: "خلال 15 يوما سنوفر منتجاتنا في المتجر الخاص بنا عبر الإنترنت لمواجهة الانتهاكات الموجودة، حتى تكون متاحة لأوروبا والولايات المتحدة والسوق العربي لشراء العلامات الرسمية للأهلي دون أي معاناة وبأسعار أقل".

وأتم شلبي تصريحاته قائلا: "سيكون المتجر الخاص بالأهلي خطوة هامة لمواجهة الانتهاك، وخلال الاحتفالية سنسجل النجمة العاشرة في مكتب العلامات التجارية".